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الأنبا إرميا يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرى بالمركز الثقافى القبطي

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:13 م
الأنبا إرميا يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرى بالمركز الثقافى القبطي الأنبا إرميا يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرى
وائل ربيعى
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استقبل الأنبا إرميا ، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ، اليوم الأحد ، وزير خارجية المجر بيتر سيراتو ، وبيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة بمقر المركز بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 
 
وأعرب الأنبا إرميا ، عن سعادته بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرى ، والوفد المرافق له  لمقر المركز،لافتا إلى أن العلاقات التى تجمع بين مصر والمجر تاريخية وعميقة ويسودها التفاهم والتعاون في مختلف المجالات.
 
واصطحب الأنبا إرميا  ، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرى والوفد المرافق له في جولة للتعرف بأنشطة المركز الثقافي القبطي والخدمات العديدة التى يقدمها في مختلف مجالات الثقافة إلى جانب زيارة المتحف البطريركي، كما زار الوزير المجري الكنيسة البطرسية ، والتقوا بأسر شهداء طريق دير الأنبا صموئيل المعترف بالمنيا، وفي نهاية اللقاء تبادل الأنبا إرميا وضيفه المجرى الهدايا التذكارية .
 
 

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