video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن وليبيا يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات أوسع للتعاون

الأحد، 02 ديسمبر 2018 09:07 م
الأردن وليبيا يؤكدان أهمية تطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات أوسع للتعاون رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والحرص على فتح آفاق أوسع لتعزيزها في المجالات كافة.

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكدا خلال لقائهما في عمان ، الذي حضره عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتي لا زالت دون حجم الطموحات والامكانات المتوفرة لدى البلدين.

 

وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن الأمل بأن تشكل الزيارة فرصة باتجاه تعزيز العلاقات المشتركة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين، قائلا إن العلاقات السياسية والاقتصادية والتعاون الأمني جيد بين البلدين وهناك تنسيق بينهما تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ولكننا نتطلع لتوسيع مجالات التعاون وتحقيق طموحات وآمال الشعبين الأردني والليبي.

 

من جهته، أكد السراج أهمية الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والموارد الطبيعية التي يمتلكها البلدان وضرورة تفعيل الاتفاقات الموقعة بينهما في وقت سابق والتي تصل إلى نحو 13 اتفاقية، لافتا إلى أن ليبيا تمر بظروف استثنائية.

 

واتفق الجانبان على تشكيل لجان لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التعاو، كما بحث الجانبان فرص ومجالات التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"يونيسف مصر" تبرز زيارة أحمد حلمى إلى مخيم الزعترى فى الأردن.. صور

سفير مصر الجديد لدى الأردن يُقدم أوراق اعتماده للملك عبد الله الثانى

وزير القوى العاملة يعلن صرف 230 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ 4 عمال بالأردن

تأجيل قضية جلب الهيروين والأفيون من الأردن لمصر عبر ميناء نويبع

الاردن

ليبيا

رئيس الوزراء الاردنى

فائز السراج




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة