استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ القليوبية يعلن رفع القمامة والأتربة تمهيد مدخل النفق بالطريق الزراعي

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه وجه حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، لسرعة حل الشكوى الخاصة بسوء حالة الطريق بنزلة الدائري على الزراعي في مدخل النفق اتجاه الإسكندرية، والتى ناشدوا بها بالعمل على تمهيد الطريق رأفة بحال المواطنين.

وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم رفع القمامة من نزلة الطريق وكذلك الأتربة وتوجيه مديرية الطرق بالقليوبية بسرعة تمهيد المنطقة التى بها بعض الحفر، وإعادة رصفها سريعا تيسيرا على الحركة المرورية بالمنطقة لسرعة انتقال المواطنين منها.

وكان قد اشتكى القارئ عمرو يوسف أحد قراء "اليوم السابع" من أهالى مركز قليوب بمحافظة القليوبية من سوء حالة الطريق بنزلة الدائرى على الزراعى فى مدخل النفق اتجاه الإسكندرية.

وقال القارئ فى رسالته لصحافة المواطن: كل يوم الطريق واقف لوجود تكسير في مدخل النفق، حرق آلاف اللترات من الوقود بمقابل تصليح جزء لا يزيد عن مترين لا يكلف تمهيده جنيهات، مناشدا المسئولين بالعمل على تمهيد الطريق رأفة بحال المواطنين.