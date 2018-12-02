video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 05:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ القليوبية يعلن رفع القمامة والأتربة تمهيد مدخل النفق بالطريق الزراعي

الأحد، 02 ديسمبر 2018 03:26 م
استجابة لـ "اليوم السابع".. محافظ القليوبية يعلن رفع القمامة والأتربة تمهيد مدخل النفق بالطريق الزراعي جانب من أعمال التمهيد
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أنه وجه حامد طلبه رئيس مدينة قليوب، لسرعة حل الشكوى الخاصة بسوء حالة الطريق بنزلة الدائري على الزراعي في مدخل النفق اتجاه الإسكندرية، والتى ناشدوا بها بالعمل على تمهيد الطريق رأفة بحال المواطنين.

67e96a30-f2ff-4500-9972-19e8589232c1

وأضاف محافظ القليوبية، أنه تم رفع القمامة من نزلة الطريق وكذلك الأتربة وتوجيه مديرية الطرق بالقليوبية بسرعة تمهيد المنطقة التى بها بعض الحفر، وإعادة رصفها سريعا تيسيرا على الحركة المرورية بالمنطقة لسرعة انتقال المواطنين منها.

3e6b9539-3037-44e0-aa27-75be039b98fb

وكان قد اشتكى القارئ عمرو يوسف أحد قراء "اليوم السابع" من أهالى مركز قليوب بمحافظة القليوبية من سوء حالة الطريق بنزلة الدائرى على الزراعى فى مدخل النفق اتجاه الإسكندرية.

7c08b1bb-1ab9-4b9a-a09e-39ea58cce31f

وقال القارئ فى رسالته لصحافة المواطن: كل يوم الطريق واقف لوجود تكسير في مدخل النفق، حرق آلاف اللترات من الوقود بمقابل تصليح جزء لا يزيد عن مترين لا يكلف تمهيده جنيهات، مناشدا المسئولين بالعمل على تمهيد الطريق رأفة بحال المواطنين.

 
5eefc5b8-d8e2-4ab7-989b-790ffc7b48af
 

 

06cfcd90-ccc7-4001-adee-f599ef0e3653
 
 
ee296dd3-1ddc-403c-884e-54d872c635e4

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالفيديو.. "احجز تذكرتك إلى الآخرة فى قطار قليوب"

غلق الطريق الزراعى السريع جزئيا اليوم لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى قلما بقليوب

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

الطريق الزراعي

نزلة قليوب

محافظة القليوبية




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

اليوم السابع يهنئ الإمارات باليوم الوطنى: كل سنة وأنتم رمز الوحدة والعروبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة