إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع الاحتلال الإسرائيلى لمسيرة جنوب نابلس

أ ش أ

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأحد، بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة على حاجز حوارة جنوب نابلس نصرة للقدس ورفضا للسياسات الإسرائيلية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالة اختناق.

وانطلقت المسيرة من دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، وبمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الوطنية والرسمية والشعبية.

وقال أمين سر حركة فتح في نابلس جهاد رمضان، إن هذه المسيرة جاءت تنديدا باستهداف المناضلين، واعتقالهم في القدس.

وأضاف :"رسالتنا للعالم أن القدس ستبقى عربية وعاصمة لدولة فلسطين، والرفض القاطع لما يجري من انتهاكات فيها، خاصة سياسة الاعتقال التي طالت عددًا كبيرًا وعلى رأسهم محافظ القدس".