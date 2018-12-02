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إزالة 23 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظات خلال 6 أيام

الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:02 ص
إزالة 23 ألف حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمحافظات خلال 6 أيام ازالة تعديات على اراضى الزراعة - ارشيفية
كتب عز النوبى
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تواصل وزارة الزراعة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وقوات إنفاذ القانون، شن الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعة بالمحافظات. 
 
وأسفرت الحملات الموسعة لإزالة  التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظات خلال 6 أيام من الموجة الأولى، عن إزالة 23 ألف حالة تعدى على مساحة من الأراضى بلغت 1516 فدانا. 
 
وأكد تقرير الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة، موضحا أن الحملة سوف تشمل إزالة التعديات على 19 ألف فدان بإجمالى 33% من المساحة التى تم التعدى عليها منذ يناير 2011 حتى الآن، والبالغة 56 ألف فدان، مضيفا أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة، أما المتوسطة تشمل المبانى التى لم يدخلها مرافق، والجسيمة التى دخلتها المرافق، وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون مع كافة أجهزة الدولة خلال هذه الحملة.
 
 

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