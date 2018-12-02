إزالة 13 حالة تعدى على أملاك الدولة وتشميع 3 محال مخالفة بحلوان

كتب على عبد الرحمن

شنت الأجهزة الأمنية فى حلوان، بالاشتراك مع رئاسة حى حلوان، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة المشروع الأمريكى، ومنطقة مصر العليا.

وتمكنت الحملة التى قادها العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، والعقيد علاء عبد الوهاب شرطة المرافق، من إزالة 10 حالات تعد على أملاك الدولة عبارة مساكن صغيرة "عشش" على طريق الاوستطراد بالمشروع الامريكى.

كما تمكنت الحملة من تشميع 3 محلات دواجن وملابس وسوبر ماركت، بمنطقة المشروع الأمريكى، وفى منطقة مصر العليا خلف جامعة حلوان، تمكنت الحملة من إزالة 3 مبان فى المهد "قبل بنائها".