إخلاء سبيل المتهمين بإشعال النيران فى سيارتى رئيس جمعية الإسكان بالمعصرة

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بإخلاء سبيل المتهمين بإشعال النيران فى سيارة رئيس جمعية الإسكان بوادى حوف، وسيارة نجل شقيقه، حال توقفهما أمام منزل الأول دائرة القسم، لعدم كفاية الأدلة.

وكان العقيد مجدى خلف، مأمور قسم المعصرة، تلقلى بلاغٱ من فؤاد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان بوادى حوف، يفيد اكتشافه قيام مجهولين بإشعال النيران في سيارة ملكه وأخرى ملك نجل شقيقه، حال توقفهما أمام منزله بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية من القسم والحماية المدنية وتم السيطرة على حريق السيارتين، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ا"، صاحب عقار مخالف ومتهم بالتعدى على عدد من أراضى أملاك الدولة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بمعاونة شخص آخر يدعى "على.س"، وتم بإرشاده القبض عليه، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى أصدرت قرارها السابق.