video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 10:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إخلاء سبيل المتهمين بإشعال النيران فى سيارتى رئيس جمعية الإسكان بالمعصرة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:58 م
إخلاء سبيل المتهمين بإشعال النيران فى سيارتى رئيس جمعية الإسكان بالمعصرة حريق سيارة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بإخلاء سبيل المتهمين بإشعال النيران فى سيارة رئيس جمعية الإسكان بوادى حوف، وسيارة نجل شقيقه، حال توقفهما أمام منزل الأول دائرة القسم، لعدم كفاية الأدلة.

وكان العقيد مجدى خلف، مأمور قسم المعصرة، تلقلى بلاغٱ من فؤاد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان بوادى حوف، يفيد اكتشافه قيام مجهولين بإشعال النيران في سيارة ملكه وأخرى ملك نجل شقيقه، حال توقفهما أمام منزله بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية من القسم والحماية المدنية وتم السيطرة على حريق السيارتين، وبإجراء التحريات اللازمة واستخدام التقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ا"، صاحب عقار مخالف ومتهم بالتعدى على عدد من أراضى أملاك الدولة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بمعاونة شخص آخر يدعى "على.س"، وتم بإرشاده القبض عليه، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات، والتى أصدرت قرارها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط المتهمين بإشعال النيران فى سيارة رئيس جمعية الإسكان بوادى حوف

حريق سيارتين بالمعصره

اخبار المعصره

اخبار الحوادث

اخبار مصر اليوم

المعصره

المعصره اليوم




لا تفوتك
صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

صور.. مفتى الجمهوية: تنظيم الأسرة لا يتعارض مع الدين.. وحملة 2 كفاية إيجابية

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى دعوى رئيس الزمالك ضد وقفه عامين

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

فرنسا على طريق الفوضى..الطوارئ الكارت الأخير لباريس لمواجهة الاحتجاجات.. حصيلة المصابين تقترب من 120 شخصا واعتقال 412 متظاهرا..وماكرون: المظاهرات غير سلمية.. ووزير الداخلية : ندرس كل الإجراءات لإعادة الأمن

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

مواجهات لا تفوتك فى الأحد الكروى.. تشيلسى يبحث عن انطلاقة جديدة بالدورى الإنجليزى ضد فولهام.. أرسنال يتحدى توتنهام فى "ديربى لندن".. برشلونة يخشى مفاجآت فياريال بالليجا.. وقمة الغيابات بين روما والإنتر

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

فيديو.. ننشر القائمة الكاملة للسلع غير الأساسية بعد رفع سعر الدولار الجمركى

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

6 معلومات عن أكبر دار أوبرا بالشرق الأوسط جارى تنفيذها فى العاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة