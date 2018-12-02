إحالة لصوص سرقة إعلانات الطرق بالتجمع للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة 4 عاطلين للمحاكمة كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الأعمدة الحديدية الخاصة بإعلانات الطرق.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال مباحث تأمين مقر وزارة الداخلية، بمنطقة التجمع الأول، القبض على كل من "محمد ش ح" 40 سنة، عاطل، مسجل خطر، سرقات عامة تحت رقم 13634 فئة " ج " مدينة نصر أول، والسابق اتهامه فى 9 قضية آخرها "مخدرات "، و"عبد الرازق أ ش" 23 سنة، عاطل، و"عبد الرحمن م ش" 15 سنة، عاطل، و"محمد د إ" 28 سنة، عاطل، وبحوزتهم دراجة بخارية تروسيكل" بدون لوحات معدنية" قيادة الثانى.

ومن خلال الفحص تبين أن الدراجة البخارية محل عليها 2 عمود حديدى مثبت بهما لوحات إعلانية، لافتات إرشادية خاصة بالإدارة العامة للمرور، مقص حديدى كبير الحجم، عتلة حديدية، 2 حبل.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة الأعمدة الحديدية الخاصة بإعلانات الطرق بأسلوب "الفك"، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، بقصد التصرف فيها بالبيع، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.