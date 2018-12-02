video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 02 ديسمبر 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة تشكيل عصابى لسرقة المساكن يتزعمه "فلبينية" للمحاكمة

الأحد، 02 ديسمبر 2018 11:17 ص
إحالة تشكيل عصابى لسرقة المساكن يتزعمه "فلبينية" للمحاكمة محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة  3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن، يتزعمه "فلبينية" للمحاكمة العاجلة.
 
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة الرئيسية " فلبينية " الجنسية، أوقفها أمن مدينة الرحاب أثناء خروجها بوقت متأخر وبحوزتها حقائب، واتضح بأن شركائها ينتظروها  داخل سيارة وهم " أحمد م " 20 سنة ، " مصطفي .م ،  وعقب مطاردة رجال الأمن لهم اصطدمت سيارة المتهمين بجدار خرسانى أسفر عن إصابة أحدهم ، وبتفتيش حقائب الفلبينة عثر بحوزتها على 10 ألاف دولار ، وبتفتيش سيارة شركائها عثر بحوزتهم على  كمية من مخدر استروكس.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة لصوص سرقة إعلانات الطرق بالتجمع للمحاكمة

محافظ كفر الشيخ يحيل 30 طبيبا وموظفا للتحقيق ويجازى آخرين

محافظ الدقهلية يحيل مدير وحدة المتغيرات المكانية بجمصه للتحقيق والحفاظ على أملاك الدولة

حبس

تشكيل عصابى

الرحاب

نيابة القاهرة الجديدة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

برلمانى إيطالى يهاجم رئيس المجلس بسبب موقفه من مصر.. ويؤكد: خطأ سياسى

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

"السترات الصفراء" تخطط لاقتحام ألمانيا وهولندا وبريطانيا بعد فرنسا وبلجيكا

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

عندما يصبح الشتاء "بعبع" للبعض.. الخوف من البرودة يسبب سرعة ضربات القلب.. الرعد يجعل البعض يختبئ فى الحمام.. المطر يسبب الفزع والرعب.. التعرق والغثيان وجفاف الفم من أعراض فوبيا الرياح.. وهذه طرق العلاج

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لأول مرة بعد أحداث يناير.. "مبارك" فى مواجهة "مرسى" بـ"اقتحام الحدود الشرقية".. الجنايات تستمع لشهادة "مبارك" حول الأحداث.. و"العادلى" يؤكد عرض تفاصيل أحداث يناير على الرئيس الأسبق فى الجلسة الماضية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة