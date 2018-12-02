إحالة تشكيل عصابى لسرقة المساكن يتزعمه "فلبينية" للمحاكمة

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بإحالة 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن، يتزعمه "فلبينية" للمحاكمة العاجلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة الرئيسية " فلبينية " الجنسية، أوقفها أمن مدينة الرحاب أثناء خروجها بوقت متأخر وبحوزتها حقائب، واتضح بأن شركائها ينتظروها داخل سيارة وهم " أحمد م " 20 سنة ، " مصطفي .م ، وعقب مطاردة رجال الأمن لهم اصطدمت سيارة المتهمين بجدار خرسانى أسفر عن إصابة أحدهم ، وبتفتيش حقائب الفلبينة عثر بحوزتها على 10 ألاف دولار ، وبتفتيش سيارة شركائها عثر بحوزتهم على كمية من مخدر استروكس.