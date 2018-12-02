أسعار الخضار اليوم بسوق العبور 2-12-2018

أسماء أمين

استقرت أسعار الطماطم فى سوق العبور اليوم الاحد 2ديسمبر فى حين سجلت البطاطس انخفاضا طفيفا، طبقا لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات أمس.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 4.25 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 6 جنيه للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4 - 7 جنيه للكيلو، ويلغ سعر الجزر ما بين 2 – 4 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية 3 جنيهات للكيلو.