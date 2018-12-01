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4.7 مليار دولار صادرات الكيماويات والأسمدة بزيادة 25٪ فى 10 أشهر

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:00 ص
4.7 مليار دولار صادرات الكيماويات والأسمدة بزيادة 25٪ فى 10 أشهر خالد أبو المكارم
كتب عبد الحليم سالم
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كشف المهندس خالد أبو المكارم ، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة ،أن صادرات المجلس ارتفعت بنسبة 25٪ خلال عشرة أشهر من العام الحالى مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.
 
وأضاف أبو المكارم لـ  "اليوم السابع" ،أن الصادرات بلغت نحو 4.7 مليار دولار ، مقارنة ب3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضى ، مؤكدا أن أسباب الزيادة ترجع الى جهد المجلس والأعضاء فى فتح أسواق جديدة وتحسين حالة المنتجات المصرية لزيادة تنافسيتها عالميا ،وهو ما كان له مردود إيجابى لزيادة الصادرات بمليار دولار فى 10 أشهر، موضحا أن أبرز الدول التى تستورد الكيماويات والأسمدة المصرية هى بالترتيب، تركيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأشار خالد أبو المكارم أن منتجات لدائن البلاستيك والمطاط تصدرت الصادرات خلال العشرة أشهر الأولى من يناير إلى نهاية أكتوبر ، بقيمة 1.3 مليار دولار ،تليها الأسمدة بنحو مليار دولار ثم المنتجات الورقية ب435 مليون دولار، وحول ما أعلنته المالية ،  عن صرف المساندة التصديرية قال إنه لم يتم الصرف للشركات حتى الآن رغم إعلان الصرف من أسبوع .
 
 
 
 

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صادرات الكيماويات

صادرات الاسمدة

خالد ابو المكارم

تصديرى الكيماويات




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