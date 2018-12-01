10218 فرصة عمل بـ 59 شركة فى العاشر بملتقى التوظيف اليوم.. تعرف عليها

يفتتح وزير القوى العاملة المهندس محمد سعفان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم السبت، فعاليات الملتقى التوظيفى الثانى، بالعاشر من رمضان، ويوفر 10218 فرصة عمل بجميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة.

1- يشارك فى الملتقى 59 شركة ومصنع.

2- الرواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه.

3- الملتقى لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها.

4- تشمل المهن المطلوبة بالملتقى مهندسين، ومراقب جودة، وسائقين، لحام، وكيميائى، وعمال إنتاج، ونساجين، ومندوبين مبيعات، ومحاسب، وعمال خدمات، وعمال تعبئة وتغليف.

5- ينظم الملتقى جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، ومجلس أمناء العاشر، واتحاد جمعيات المستثمرين المصرية.