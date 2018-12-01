10 قتلى فى مواجهات فى مدينة الحديدة اليمنية

ا ف ب

قتل 8 متمردين يمنيين وعنصران في القوات الموالية للحكومة في اشتباكات في مدينة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت السبت مصادر طبية وكالة فرانس برس.

كما أصيب شخصان بجروح جراء سقوط "مقذوف عسكري" أطلق من اليمن، على منزلهما في جازان في جنوب المملكة.

ويأتي هذا التصعيد بين أطراف النزاع في وقت تسعى الامم المتحدة إلى عقد محادثات سلام في السويد الاسبوع المقبل أو قبل نهاية العام.

وتشهد مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين والتي تضم ميناء رئيسيا، اشتباكات متقطعة منذ وقف القوات الموالية للحكومة محاولة التقدم فيها لاستعادتها في منتصف نوفمبر، بعد اسبوعين من مواجهات عنيفة قتل فيها مئات.

لكن المعارك اشتدت من جديد في الساعات الـ24 الماضية في جبهتي القتال الرئيسيتين في شرق وجنوب المدينة المطلة على البحر الاحمر، حسبما أفاد مسؤول في القوات الموالية للحكومة فرانس برس.

كما أعلن المتمردون عبر قناة "المسيرة" المتحدثة باسمهم عن اشتباكات في المدينة تخلّلها تبادل للقصف بالمدفعية.