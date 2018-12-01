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على هامش قمة الـ 20

ولى العهد السعودى يبحث مع بوتين علاقات التعاون بين البلدين

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:18 م
ولى العهد السعودى يبحث مع بوتين علاقات التعاون بين البلدين ولى العهد السعودى مع بوتين
وكالات
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التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية ، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودى الروسى فى مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتطويره بما فى ذلك المجال البترولى وإعادة التوازن للأسواق.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير، ومعالى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، و وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، والوفد الرسمى لرئيس روسيا الاتحادية.

 

 


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ولى العهد السعودى

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