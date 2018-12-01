وكيل صحة الدقهلية يحيل مدير الاستقبال ورئيسة التمريض بمستشفى دكرنس للتحقيق

قرر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إحالة مدير قسم الاستقبال ورئيسة التمريض بمستشفى دكرنس العام للشؤون القانونية لتقصيرهم بالعمل، وذلك أثناء جولة مفاجئة اليوم على المستشفي.

كما كلّف مدير المستشفى ونائبة بنقل مكاتبهم داخل الاستقبال لحين تكليف رئيس القسم، وكلف بمخاطبة رئيس مدينة دكرنس بعمل مقايسة لرفع كفاءة قسمى الاستقبال، والأشعة بالمستشفى لسوء الحالة الإنشائية للقسمين.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الجديدة بالمستشفى، وقسما "الحضانات والغسيل الكلوى"، والمقترح إنشاؤهما بتكلفة قدرها عشرة ملايين جنيه، شاملة الأجهزة الطبية وأعمال التطوير.