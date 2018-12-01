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وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يعرقلون وصول سفن المساعدات إلى الحديدة

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:24 م
وزير الإعلام اليمنى: الحوثيون يعرقلون وصول سفن المساعدات إلى الحديدة وزير الاعلام اليمنى
إيمان حنا
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أكد وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الإريانى ‏مواصلة المليشيا الحوثية الايرانية عرقلة دخول 4 سفن وتفريغ حمولتها من المواد الأساسية والمشتقات النفطية في ميناءى الحديدة و الصليف، بهدف تضليل المجتمع الدولي وتفاقم من حدة الأوضاع الاقتصادية والمعاناة الانسانية فيما تبقى من مناطق سيطرة المليشيا.

وأضاف الإريانى، فى تغريدة على حسابه الشخصى بـ "تويتر"، أن إبقاء ميناء الحديدة تحت سيطرة كاملة للمليشيا الحوثية يعني وضع الملايين من اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت رحمة المليشيا التي تواصل عرقلة تدفق الامدادات الغذائية والمشتقات النفطية للمتاجرة بمعاناة المواطنين وتحميل تحالف دعم الشرعية مسئولية تردي الاوضاع الانسانية في اليمن.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أشار فى وقت سابق أن الميليشيات الحوثية تتعمد عرقلة تفريغ سفينة تحمل القمح في الحديدة كما تواصل عرقلة دخول سفينة تحمل الجازولين للحديدة

وأكد التحالف إنه تم إصدار 4 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، مشيراً إلى استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في تعمد تعطيل حركة السفن في ميناء الحديدة.

 

 

 


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وزير الاعلام اليمنى

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الحوثيين

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