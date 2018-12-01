وزير الأوقاف يكرم المتميزين فى الدورات التدريبية بالهيئة

كتب إسماعيل رفعت

كرم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم السبت، المتميزين من الناجحين فى دورات الموارد البشرية والشئون القانونية والإدارة الهندسية من الوزارة وهيئة الأوقاف، بحضور المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام هيئة الأوقاف، والمهندسة ليلى عطا الله وكيل الوزارة للشئون الهندسية والإسكان.

وأكد وزير الأوقاف على أهمية الدورات التدريبية لجميع العاملين بوزارة الأوقاف والهيئة والتي تصقل المواهب وتثمر كوادر جديدة متميزة، وأن الوزارة لا تألو جهدًا ولا تدخر وسعًا فى الارتقاء بالمستوى الوظيفى لأبنائها علميا وإداريا.

وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد عقد دورات أكثر تقدما وتوسعا مع افتتاح أكاديمية الأوقاف للتدريب ، مشيرًا إلى انطلاق حملة “مكارم الأخلاق” على مدار ستة أشهر لتكون امتدادا لحملة “رسول الإنسانية ” (صلى الله عليه وسلم) .