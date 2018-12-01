وزيرا البترول والقوى العاملة يحضران ختام الدورة الرياضية للعاملين بالبترول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية و محمد سعفان وزير القوى العاملة وجبالى المراغى رئيس اتحاد عمال مصر ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وقيادات قطاع البترول فعاليات ختام الدورة الرياضية الأولى التى نظمتها النقابة العامة للعاملين بالبترول وشاركت فيها ٤٢ شركة من شركات القطاع.







وبحسب بيان عن وزارة البترول شدد الملا على أهمية الدور الذى يلعبه النشاط الرياضى فى ايجاد أجواء مميزة من المحبة والتآلف بين العاملين وهو ما ينعكس ايجابا على تحسين الأداء وزيادة معدلات العمل والانتاج ، ويتواكب مع أهداف قطاع البترول فى زيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى ، لافتا إلى أن الاحتفال الذى يقام باستاد بتروسبورت أحد الصروح العملاقة التى بناها قطاع البترول لخدمة الرياضة المصرية من المخطط استمراره وأن يشهد منافسات أقوى وزيادة عدد الشركات المشاركة.

وأكد الوزير خلال كلمته على سعادته بما يحققه النشاط الرياضى بقطاع البترول، والذى شهد هذا العام تمثيلا قويا ومشرفا للمرأة وذوى القدرات الخاصة بالاضافة إلى الشباب الذين هم عصب العملية الانتاجية فى قطاع البترول والذين تنظر إليهم الوزارة على أنهم قادة المستقبل ويتم العمل على صقل خبراتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال برنامج متخصص لتأهيل الكوادر البترولية يتم تنفيذه فى اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.وبحسب بيان عن وزارة البترول شدد الملا على أهمية الدور الذى يلعبه النشاط الرياضى فى ايجاد أجواء مميزة من المحبة والتآلف بين العاملين وهو ما ينعكس ايجابا على تحسين الأداء وزيادة معدلات العمل والانتاج ، ويتواكب مع أهداف قطاع البترول فى زيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى ، لافتا إلى أن الاحتفال الذى يقام باستاد بتروسبورت أحد الصروح العملاقة التى بناها قطاع البترول لخدمة الرياضة المصرية من المخطط استمراره وأن يشهد منافسات أقوى وزيادة عدد الشركات المشاركة.

من جانبه أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة على أهمية تضافر ودعم جهود العاملين فى كافة المواقع الانتاجية تحقيقا لما تصبو إليه مصر من آمال وطموحات تستحقها ، مشيرا إلى أن ما قدمه العاملون بقطاع البترول من انجازات يشهد بها الجميع يأتى نتاجا لمنظومة عمل متميزة اداريا وفنيا وأداء.



وأوضح محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول أن هذا أول تجمع كبير لهذا العدد من الشركات منذ عام ٢٠١١ ويأتى فى ختام فعاليات النشاط الرياضى لهذا العام والذى شهد منافسات قوية سادها جو من المحبة والاخاء وحقق أهدافه فى زيادة التواصل بين العاملين ومنحتهم المنافسات حافزا قويا لانجاز المزيد من الأعمال كجنود لهذا القطاع فى ظل الآمال المعقودة عليه فى دعم خطط التنمية فى مصر ، وأشار إلى تجديد العاملين بالقطاع عهدهم مع الرئيس والدولة المصرية ووزارة البترول على بذل كافة الجهود اللازمة لتحقيق الأهداف المنوطة بقطاع البترول.



وفى نهاية الحفل قام الوزير بتسليم الجوائز للشركات الفائزة.