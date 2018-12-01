وزيرا الاستثمار والتعليم يتفقدان سير العمل بالمدرسة اليابانية بالعبور

كتب عبد الحليم سالم

تفقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، اليوم السبت، المدرسة اليابانية بالعبور والتى تأتى ضمن مشروع برنامج "دعم المدارس المصرية اليابانية" والذى وفرت له وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بقيمة 18.6 مليار ين يابانى نحو 168 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والسفير ماساكى نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة وممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولى.

وتتكون المدرسة من 22 فصلاً دراسيًا لرياض الأطفال والتعليم الأساسى، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه فى إطار المشروع.

وقام وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والتربية والتعليم بجولة تفقدية داخل فصول المدرسة ودار حديث بينهما وبين الطلاب فى المدرسة، وذلك فى إطار متابعة المشروع الممول من جايكا اليابانية.

وذكرت الوزيرة أن هذا المشروع يأتى ضمن المبادرة ‏المصرية اليابانية للشراكة في التعليم ‏التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته إلى طوكيو 2016، وفى إطار مبادرة السيد الرئيس للاستثمار فى العنصر البشرى، مشيرة إلى أن المشروع هدفه إدخال نظام التعليم اليابانى الى المدارس المصرية ‏وهو النظام القائم على التعلم بالأنشطة، من خلال بناء 100 مدرسة وتجهيز 100 مدرسة أخرى وتحسين العملية التعليمية ‏والإدارية من خلال إرسال بعثات لتدريب المعلمين ونظار المدارس والمديرين.

وأوضحت الوزيرة أن هذه المدرسة ضمن 35 مدرسة تم بدء الدراسة فيها فى 21 محافظة.

وذكر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم أن المدارس تتبع النظام المصرى الجديد فى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، بالإضافة إلى يوم دراسى أطول يركزعلى الأنشطة اليابانية المعنية بتربية الطالب، لافتا إلى أن المدارس اليابانية تجربة واعدة، وتمنح شهادة مصرية بمناهج مصرية ولكن بأسلوب يابانى.

وأوضح أن المدارس اليابانية تركز على بناء الشخصية بالأسلوب اليابانى والجزء الخاص بالأنشطة، فضلًا عن تشييد المبانى بجودة أعلى وتجهيز المعامل وتدريب المعلمين.







