video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 01 ديسمبر 2018 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب الرئيس اليمنى: لن نقبل أى انتقاص أو تجاوز للشرعية أو للمرجعيات الثلاث

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:41 م
نائب الرئيس اليمنى: لن نقبل أى انتقاص أو تجاوز للشرعية أو للمرجعيات الثلاث نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن صالح
وكالات
إضافة تعليق

جدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن صالح رفض الشرعية أى انتقاص أو تجاوز لها أو للمرجعيات الثلاث، وذلك تزامنا مع اقتراب الجولة الجديدة من المشاورات المقرر عقدها فى السويد.


وأكد الفريق محسن فى كلمة له خلال حفل أقامته السلطات فى محافظة مأرب بمناسبة العيد الوطنى 51 لاستقلال جنوب البلاد، أن اليمن لن تقبل باستنساخ حزب الله ولامجال فيها لولاية الفقيه وللميليشيات التى قال إنها لا تؤمن بالعمل السياسى ولا بالتداول السلمى للسلطة وكل مشروعها أنها تستند على خرافات الملازم والحق الإلهى المزعوم بالحكم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.


وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى أن الحرب التى يخوضها اليمنيون هى حرب دفاعية لم تكن أبداً خيار الدولة .. لافتا الإنتباه إلى أن المستقبل القادم مبشر بالخير والنصر واستعادة الدولة على كل تراب اليمن وانتهاء حكم ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران فى وقت تحقق فيه الحكومة تقدماً ونجاحات على أكثر من مستوى و تعمل على تحسين مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع فى المناطق المحررة.


ودعا الفريق محسن كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم للوقوف صفاً واحداً ضد ميليشيا الحوثى الإيرانية الطائفية التى دمرت اليمن وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعى وهويته.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السعودية تنير اليمن وتقدم 30 ألف طن منحة مشتقات نفطية

محسن صالح

السويد

اليمن

الحوثيين

اخبار اليمن




لا تفوتك
الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

"الزراعة" تؤكد ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لـ1.5 مليون فدان

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

بالخرائط.. ننشر مسار القطار المكهرب بعد إقرار إنشائه لربط مدينتى المنصورة الجديدة ودمياط الجديدة بالمنصورة القديمة.. يمتد 90 كم ومخطط إنجازه خلال 30 شهرا بتكلفة 1.8مليار دولار.. وعرض صينى لتمويل وتنفيذ المشروع

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

الخناق يضيق على ترامب يوما تلو الآخر فى قضية التدخل الروسى بالانتخابات الأمريكية.. واشنطن بوست: الرئيس الأمريكى أصبح محلا للاهتمام الرئيسى فى تحقيقات روبرت مولر.. ومحاميه الشخصى السابق يعترف بكذبه على الكونجرس

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

كيف يفكر محمد يوسف فى تشكيل الأهلي أمام بتروجت الليلة؟

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

بعد فستان رانيا يوسف.. 6 فنانات أثرن الجدل بإطلالاتهن على السجادة الحمراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة