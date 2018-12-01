نائب الرئيس اليمنى: لن نقبل أى انتقاص أو تجاوز للشرعية أو للمرجعيات الثلاث

وكالات

جدد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن على محسن صالح رفض الشرعية أى انتقاص أو تجاوز لها أو للمرجعيات الثلاث، وذلك تزامنا مع اقتراب الجولة الجديدة من المشاورات المقرر عقدها فى السويد.



وأكد الفريق محسن فى كلمة له خلال حفل أقامته السلطات فى محافظة مأرب بمناسبة العيد الوطنى 51 لاستقلال جنوب البلاد، أن اليمن لن تقبل باستنساخ حزب الله ولامجال فيها لولاية الفقيه وللميليشيات التى قال إنها لا تؤمن بالعمل السياسى ولا بالتداول السلمى للسلطة وكل مشروعها أنها تستند على خرافات الملازم والحق الإلهى المزعوم بالحكم، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.



وأشار نائب الرئيس اليمني، إلى أن الحرب التى يخوضها اليمنيون هى حرب دفاعية لم تكن أبداً خيار الدولة .. لافتا الإنتباه إلى أن المستقبل القادم مبشر بالخير والنصر واستعادة الدولة على كل تراب اليمن وانتهاء حكم ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران فى وقت تحقق فيه الحكومة تقدماً ونجاحات على أكثر من مستوى و تعمل على تحسين مستوى الخدمات وتطبيع الأوضاع فى المناطق المحررة.



ودعا الفريق محسن كل اليمنيين بمختلف توجهاتهم للوقوف صفاً واحداً ضد ميليشيا الحوثى الإيرانية الطائفية التى دمرت اليمن وبنيته التحتية ونسيجه الاجتماعى وهويته.