مياه القناه تنفذ خطة تطهير شبكات صرف الإسماعيليه وبورسعيد

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد صحصاح، رئيس شركة مياه القناة، أنه تواصلت أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد حيث قام العاملين بشبكات الصرف الصحى بقطاع الإسماعيلية بالبدء فى اعمال تطهير شبكة الصرف الصحى الخاصة بمدينة المستقبل وذلك بالتنسيق مع لجنة خدمات المستقبل، حيث تم الدفع بفرقتى تطهيرمدعومة بسيارات النافورى والكباش، لتطهير شبكة الصرف الصحى بمدينة المستقبل.

وأضاف أنه تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، وتطهر منطقة عمارات البنك مرورا بشارع أبو بيتر بالتعاونيات، وجارى استكمال تطهير الخطوط الرئيسية لتخفيف العبء على الخطوط الفرعية لسهولة تطهيرها، وتواصل فرقتى التطهير العمل ليلا حتى يتم الانتهاء من الأعمال خلال أسبوع حسب تعليمات رئيس مجلس الإدارة، ويتم الانتقال إلى منطقة اخرى تنفيذا للخطة الموضوعة، تحت إشراف المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع الإسماعيلية، ومحمد حسن رئيس شبكات الصرف الصحى بالقطاع.

وأشار رئيس شركة مياه القناة فى بيان له اليوم إلى أنه تم مواصلة أعمال الملس والتطهير بالخط الموازى لسوق السمك الجديد بمحافظة بورسعيد، من خلال العاملين بشبكات الزهور برئاسة محمد الشناوى رئيس الشبكات وبحضورالعميد أيمن كامل نائب رئيس القطاع، وتم تطهيروفتح الجزء الأول من الخط بشبكات العرب.