موجز أخبار 10 مساء.. استمرار أعمال الشغب والعنف بفرنسا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: اشتعلت حالة العنف داخل العاصمة الفرنسية باريس، فى ظل تظاهرات لأصحاب "السترات الصفراء" ومحاولات دخول شارع الشانزليزيه تصدت لها الشرطة بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد ساعات من إشعال المتظاهرين النار فى سيارات شرطة أمس الجمعة فى العاصمة البلجيكية بروكسل خلال احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود.

اشتعلت حالة العنف داخل العاصمة الفرنسية باريس، فى ظل تظاهرات لأصحاب "السترات الصفراء" ومحاولات دخول شارع الشانزليزيه تصدت لها الشرطة بخراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد ساعات من إشعال المتظاهرين النار فى سيارات شرطة أمس الجمعة فى العاصمة البلجيكية بروكسل خلال احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود.

حقق فريق الاهلي فوزاً صعباً على بتروجت بهدف نظيف خلال المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري التى جمعتهما مساء اليوم،السبت، في السويس ، وسجل أحمد الشيخ هدف الاهلي في الدقيقة الثامنة

حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزا كبيرا على مضيفه فيورنتينا بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "أرتيميو فرانكي" معقل الفيولا، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي "كالتشيو".

أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أنه لا عذر لأى مواطن لعدم إجراء الفحص والتحليل عن فيروس "C" أو غيره من الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن المواقع منتشرة ويمكنه التوجه إلى الأقرب منها، كما أن كافة الخدمات الطبية مجانية، وأن فترة المبادرة تستمر ثلاثة أشهر، وهى فترة كافية للفحص على جميع المواطنين بالقاهرة.

صرحت ليلى على 48 سنة، والدة مروة العبد "فتاة التروسيكل": أنها فخورة جداً بابنتها التى أثبتت لمصر كلها أنها بنت بمليون راجل وواجهت كافة الصعاب للمساعدة فى تجهيز وزواج اثنين من أشقائها ومازلت تجهز الثالثة حالياً لتوصيلها لمنزل زوجها خلال الشهور المقبلة، وقالت إن ابنتها طالما عانت ولم تعش حياتها بصورة طبيعية كباقى الفتيات اللاتى فى عمرها، مؤكدةً أن "مروة" أصرت على الوقوف كالرجال فى وجه الحياة ومساعدة أسرتها فى عدم الدخول فى نفق الفقر.

أعلنت محافظة القاهرة، أن أول يوم لحملة فيروس سى أسفر عن الكشف عن 56 ألف مواطن، ما يمثل إقبالا كثيفا.

قضت اليوم المحكمة العسكرية دائرة جنايات غرب بنى سويف، ببراءة 11 متهما هم: أحمد ق، محمد ع، محمد ح، أحمد ع، ياسر م، مصطفى س "أرطف"، محمد ص، إبراهيم س، مختار م، أحمد ع، محمد ع، ومعاقبة 7 آخرين بالأشغال الشاقة 15 عاما وهم: طه ح، عمرو. ى " دقدق"، محمود.م، جمال. س، شاكر.ف، محمد. م، محمد. س " زنه"، وذلك فى القضية رقم 96، المعروفة بـ"حرق وتخريب المنشآت العامة والشرطية ببنى سويف أثناء فض ميدانى رابعة والنهضة".

هاجم إدموند سيريلى، عضو مجلس النواب الإيطالى، وعضو حزب "إخوة إيطاليا"، رئيس المجلس روبيرتو فيكو، بعد دعوة الأخير لقطع العلاقات مع مصر بسبب قضية مقتل الباحث الشاب جوليو ريجينى، الذى تجرى تحقيقات مشتركة فى واقعة مقتله من قبل سلطات القاهرة وروما.

وضعت السلطات بمطار القاهرة لافتات خاصة بمواطنى دول الاتحاد الأفريقى بالمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص ممر خاص بالجوازات لمواطنى دول الاتحاد الأفريقى بالمطار فى إطار المعاملة التفضيلية للأشقاء الأفارقة.

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيدكس 2018"، سيشهد عرضا لعدد من الأسلحة الجديدة، والتى ستعرض لأول مرة فى المعرض، ومنها عربية مدرعة تصنع مع الجانب الأمريكى، تعد من أفضل المدرعات على مستوى العالم، وسيتم تصنيعها فى مصر خلال الفترة المقبلة لتكون إنتاجا مصريا خالصا، فى إطار خطة الهيئة العربية للتصنيع المشترك.

قالت متحدثتان لرويترز إن محلات جاليرى لافاييت ومتاجر برنتان أغلقت أبوابها فى وسط باريس مع تصاعد حدة العنف فى العاصمة وسط احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة.

شهدت شوارع باريس، مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية، ومحتجى السترات الصفراء، الغاضبين من رفع أسعار الوقود والسياسيات الاقتصادية الجديدة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.