موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. انطلاق المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها انطلاق المرحلة الثانية للكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الصحة تعلن فتح عيادات الكشف عن فيروس سى فى 11 محافظة

أعلنت وزارة الصحة والسكان بدء فتح العيادات الطبية بالمرحلة الثانية فى 11 محافظة لحملة 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية على أن يكون الكشف والعلاج بالمجان.

نهال عنبر: "انزلوا حللوا فيروس سى وخدوا بالكم من النظافة الشخصية"

أكدت الفنانة نهال عنبر، أنها تدعم مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيرس سى والأمراض غير المعدية، مؤكدة أن الدولة وفرت الأدوية اللازمة للعلاج بالمجان.

فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى، باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن إدارة الحركة بالميناء قررت فى الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، فتح البوغاز بعد تحسن الأحوال الجومائية، ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التى تسمح بدخول وخروج السفن، من والى الميناء بشكل آمن .

وزيرا التعليم والاستثمار يجالسان الأطفال بافتتاح المدرسة اليابانية بالعبور (صور)

تفقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والسفير الياباني بالقاهرة، ماسيكي نوكي، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، والتى بدأت عملها رسميا هذا العام، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون مدير الإدارة التعليمية بالعبور.

وفد لجنة الصداقة البرلمانية المصرية السعودية يبدأ غدا زيارة لمصر

يبدأ وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية المصرية، برئاسة عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين، غداً الأحد، زيارة رسمية إلى مصر .

الصحة: انتظام نقاط فحص فيرس سى.. والإجراءات لا تستغرق 10 دقائق للمواطن

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن عمليات المسح الصحى للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية ضمن مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل شهر تسير بشكل منتظم فى 20 محافظة حتى الآن، بعد مد العمل فى محافظات المرحلة الأولى.

إنفوجراف.. الحكومة تنفى طرح بنزين87 بمحطات الوقود بالنصف الأول من 2019

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول طرح الحكومة "بنزين87" الجديد فى محطات الوقود خلال النصف الأول من العام المقبل، ورغم نفى المركز هذه الشائعة فى تقرير سابق له بالعدد رقم (144)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية.

القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية العاشرة لطلبة جامعة الأزهر

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، الندوة التثقيفية العاشرة بجامعة الأزهر، والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة وعى طلبة المدارس والجامعات بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، ودورها فى تحقيق التنمية الشاملة .

الفيروسات الكبدية: 21 مليون مستفيدا من مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى

أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن عدد المواطنين المستفيدين من المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية يتجاوز الـ 21مليون مواطن والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.