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منافذ أمان توفر أطنان سلع غذائية لمواجهة جشع التجار

السبت، 01 ديسمبر 2018 05:00 ص
منافذ أمان توفر أطنان سلع غذائية لمواجهة جشع التجار منافذ أمان - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وفرت منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية أطنانًا من السلع الغذائية فى منافذها المنتشرة على مستوى الجمهورية، بأسعار مخفضة، وذلك فى إطار حرصها على محاربة الغلاء ومواجهة جشع التجار.

 

يذكر أن وزارة الداخلية أنشأت "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذًا بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذًا ثابتًا ومحلاً تجاريًا، و190 منفذًا متحركًا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.


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