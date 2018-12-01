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مقتل 5 بانفجار عبوة محلية الصنع فى بوركينا فاسو

السبت، 01 ديسمبر 2018 04:17 م
مقتل 5 بانفجار عبوة محلية الصنع فى بوركينا فاسو بوركينا فاسو ارشيفية
أ ف ب
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أعلنت مصادر أمنية السبت لفرانس برس أن 5 أشخاص بينهم 4 من الدرك قتلوا جراء انفجار عبوة محلية الصنع في سيارتهم الجمعة في بونغو، في شرق بوركينا فاسو التي تتعرض لهجمات مماثلة تنسب إلى الجهاديين.

وقال مصدر أمني إن "لغما انفجر لدى مرور سيارة الدرك التي كانت في مهمة حراسة في بونغو، ما أدى إلى مقتل أربعة" من العناصر.

وأكد مصدر أمني آخر هذه المعلومات، مضيفا أن "مدنيا قتل أيضا، ما يرفع حصيلة القتلى إلى خمسة".

وكان عناصر الدرك يرافقون عمالا من منجم بونغو للذهب، بحسب هذا المصدر.

يذكر أنه في منتصف أغسطس، قُتل خمسة من رجال الدرك في ظروف مماثلة على نفس الطريق الذي يربط بونغو بفادا نغورما، البلدة الرئيسية في المنطقة الشرقية.

 


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منجم




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