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مفتى الجمهورية يهنىء الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا بعيدها الوطنى الـ 47

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:44 ص
مفتى الجمهورية يهنىء الإمارات قيادة وحكومة وشعبًا بعيدها الوطنى الـ 47 الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على
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هنَّأ الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- اليوم السبت،  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، ودولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام .
 
وأشاد مفتي الجمهورية بما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من تقدم ملموس على كافة المستويات، مشيدًا بدورها الإيجابي تجاه أشقائها في المنطقة، وما تقوم به من دور ملحوظ في القضاء على جذور الإرهاب وتقويض أركانه. 
 
وتمنى  مفتي الجمهورية مزيدًا من التقدم والرخاء لدولة الإمارات العربية الشقيقة، داعيًا الله تعالى أن تنعم الإمارات دائما بالأمن والأمان فى ظل قيادتها الرشيدة.  
 
يأتي احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطنى بمناسبة ذكرى اليوم الذي شهد قبل 47 عاماً إعلان تأسيس دولة الإمارات، 2 ديسمبر 1971، على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ،رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته .
 
 
 

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