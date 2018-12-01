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مغردون يهاجمون أعمال الشغب والعنف لأصحاب السترات الصفراء بفرنسا

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:58 م
مغردون يهاجمون أعمال الشغب والعنف لأصحاب السترات الصفراء بفرنسا أحداث الشغب فى فرنسا
كتب هيثم سلامة
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لم تستمر الكتلة الصامتة بفرنسا فى صمتها عن أحداث الفوضى من محتجى السترات الصفراء، الغاضبين من رفع أسعار الوقود والسياسيات الاقتصادية الجديدة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ولكنها عبرت عن رؤيتها  عن استخدام العنف بين محتجى السترات الصفراء و قوات الشرطة، وتحويل الشارع الفرنسى إلى ما يشبه ساحة حرب. 

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وشجب عددا من المغردين ، عبر هاشتاج "#1erDecembre" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولاُ بأكثر من 164ألف تغريدة، أحداث الشعب التى شهدها الشارع الفرنسى، معبرين عن أسفهم عن الفوضى وأحداث الشعب وحرق المركبات، بينما على الجانب الآخر طالبوا كلا من الحكومة الفرنسية ومحتجى السترات الصفراء عدم استخدام العنف.

وقالتviolette، فتاة عاشقة للسفر والسياحة، عن أحداث الشغب: "كانت باريس مدينه جميله لدرجه أن الكثير من الناس يفضلون أن يكونوا فقراء هناك من الأغنياء فى مكان آخر"، وعلقت فتاة تدعى كيلى عن ذلك المشهد المؤسف بين أصحاب السترات الصفراء والمسئولين قائلة:" أسفل منزلى ، سترات صفراء كسروا كل شيء و المقذوفات وصلت إلى جيراني. أنت لست خجلان ".

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ونشرت أخرى مشهدا لضرب شرطى فرنسى أسفل النصب التذكارى لقوس قزح من قبل المحتجين وتآسفت عن ذلك المشهد، قائلة:"إن العنف فى فرنسا لا يوافق عليه غالية الشعب الفرنسى، ليس هناك ثورة، وأنا أخجل أن أرى ذلك المشهد" وطالبت فتاة تدعى FireStormz، قائلة:"أنها سئمت من استمرار رؤية تلك المظاهرات فى منطقة قوس قزح وطالبت بإنهائها فورا"، وسخر آخر من محتجى السترة الصفراء، حيث أعاد نشر فيديو لمجموعة منهم يقومون بأعمال الشغب وإزاحة أحد الأسوار الحديدية ، قائلاً:"عندما ترتدى سترة صفراء".

 

 

 


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