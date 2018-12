مغردون يهاجمون أعمال الشغب والعنف لأصحاب السترات الصفراء بفرنسا

لم تستمر الكتلة الصامتة بفرنسا فى صمتها عن أحداث الفوضى من محتجى السترات الصفراء، الغاضبين من رفع أسعار الوقود والسياسيات الاقتصادية الجديدة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ولكنها عبرت عن رؤيتها عن استخدام العنف بين محتجى السترات الصفراء و قوات الشرطة، وتحويل الشارع الفرنسى إلى ما يشبه ساحة حرب.

وشجب عددا من المغردين ، عبر هاشتاج "#1erDecembre" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولاُ بأكثر من 164ألف تغريدة، أحداث الشعب التى شهدها الشارع الفرنسى، معبرين عن أسفهم عن الفوضى وأحداث الشعب وحرق المركبات، بينما على الجانب الآخر طالبوا كلا من الحكومة الفرنسية ومحتجى السترات الصفراء عدم استخدام العنف.

وقالتviolette، فتاة عاشقة للسفر والسياحة، عن أحداث الشغب: "كانت باريس مدينه جميله لدرجه أن الكثير من الناس يفضلون أن يكونوا فقراء هناك من الأغنياء فى مكان آخر"، وعلقت فتاة تدعى كيلى عن ذلك المشهد المؤسف بين أصحاب السترات الصفراء والمسئولين قائلة:" أسفل منزلى ، سترات صفراء كسروا كل شيء و المقذوفات وصلت إلى جيراني. أنت لست خجلان ".

💔 "Paris was a city so beautiful that many people preferred to be poor there than rich somewhere else.” - Guy Debord #GiletJaunes #1erDecembrepic.twitter.com/zvUVONTISL