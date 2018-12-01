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معهد ناصر: كافة فحوصات وتحاليل 100 مليون صحة بالمجان

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:02 م
معهد ناصر: كافة فحوصات وتحاليل 100 مليون صحة بالمجان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور هانى راشد، مدير معهد ناصر، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية طوق نجاة للمصريين من مضاعفات فيروس سى والأمراض غير المعدية.
 
وتابع:"كل الكشوف والتحاليل والأدوية بالمجان".
 
 
وقالت الفنانه رجاء الجداوى خلال فعاليات اليوم التثقيفى للتوعية بخطورة الأمراض غير المعدية وفيرس سى بمعهد ناصر أنه لابد من النزول للتخليل فى كافة المحافظات للانتفاع بالخدمة  بالمجان مطالبة المواطنين بالمساهمة فى التخلص من المرض نهائيا .
 
 
وقال الدكتور محمد عزمى رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أن حملة 100 مليون جميع خدماتها بالمجان وتستهدف فحص 50 مليون مواطن فوق 18سنة وتابع ان الحملات مستمرة حتى ال 9 مساء وتابع المرحلة الاولى نجحت فى 9 محافظات والمرحلة الثانية التى بدات اليوم تستمر حتى 60 يوم فى ١١ محافظة .
 
 
من جانبها أكدت الفنانة نهال عنبر أن الصحة كنز لا يفنى ويجب الحرص على صحتنا وقالت أن هناك كثيرين مصابين ولا يعرفون حتى الان ونسب نجاح العلاج اكثر من 98 ٪؜.
 
 
 

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