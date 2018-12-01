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مخلصتش جيش أو دراسة وعايز تتفسح بره مصر.. تعرف على كيفية استخراج التصاريح

السبت، 01 ديسمبر 2018 04:30 ص
مخلصتش جيش أو دراسة وعايز تتفسح بره مصر.. تعرف على كيفية استخراج التصاريح جواز سفر
كتبت - هناء أبو العز
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قد يرغب بعض الشباب فى السفر إلى الخارج لغرض السياحة أو العمل فى فترة الإجازة الصيفية أو زيارة الأقارب والأصدقاء، إلا أنهم يكتشفون ضرورة الحصول على تصريح للسماح لهم بالسفر إلى الخارج.

 

 "اليوم السابع" يقدم لك كيفية الحصول على تصريح للسفر، وذلك من خلال مكاتب تصاريح السفر بإدارة التجنيد والتعبئة ومناطق التجنيد، التى تعمل على مدار 24 ساعة، والمنتشرة بمختلف محافظات مصر.

 

ويتم استخراج تصاريح أو أذونات السفر للخارج من إدارة التجنيد والتعبئة أو مناطق التجنيد والتعبئة للمؤجل تجنيدهم للدراسة بالخارج فى أى وقت، والمستثنين مؤقتاً من أداء الخدمة العسكرية، والحاصلين على إعفاء مؤقت، والموضوعين تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

 

وكذلك الذين أدوا الخدمة العسكرية ولم تنته مدة خدمتهم وبالاحتياط، والطلبة المؤجل تجنيدهم للدراسة بالداخل خلال أجازة نصف العام ونهاية العام عدا طلبة السنوات النهائية .

 

ويتقدم الشباب الذين أدوا الخدمة العسكرية والحاصلون على إعفاء مؤقت أو استثناء مؤقت تحت الطلب، والطلبة الدارسين بالداخل والخارج بمجموعة من المستندات تتمثل فى شهادة تأدية الخدمة، أو شهادة المعاملة التجنيدية، أو إثبات قيد للطلبة، بالإضافة إلى أصل البطاقة الشخصية.

 

كما تتضمن الأوراق، إيضاح موقف فرد الاحتياط من الاستدعاء للشباب الذيـن أدوا الخدمــة العسكريــة من مكتب التجنيد التابع له الشاب، ويتم هذا الإجراء بواسطة مكتب تصاريح السفر بمجمع خدمة المواطنين، وطلب حصول على تصريح سفر من مجمع خدمة المواطنين .

 

وبالنسبة للطلبة الدارسين بالداخل، يقوموا بتقديم شهادة قيد من المدرسة أو الكلية والمعهد مبين بها رقم وتاريخ قرار التأجيل والرقم الثلاثى للبطاقة العسكرية (6 جند) والسنة الدراسية ومدة الأجازة، ويتم منحهم إذن سفر خلال مدة الأجازة، ولا يمنح لمن هم بالسنة النهائيه فى إجازة نهاية العام .

 

وبالنسبة للدارسين بالخارج يقوموا بتقديم طلب استخراج إذن سفر وخطاب بوضعهم تحت الإشراف العلمى من الإدارة العامة للبعثات والإشراف العلمى بوزارة التعليم العالى وكذا بطاقة تحقيق الشخصية، ويتم منحهم إذن سفر حتى نهاية العام الدراسى.


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