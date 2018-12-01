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محلل يتوقع معاودة المؤشر الرئيسى للبورصة الصعود بدعم ارتفاع بعض الأسهم القيادية

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:00 م
محلل يتوقع معاودة المؤشر الرئيسى للبورصة الصعود بدعم ارتفاع بعض الأسهم القيادية أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية
كتب هانى الحوتى
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قال أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسى انخفض خلال بداية تداولات الأسبوع الماضى بضغط كبير من سهم البنك التجارى الدولى الذى قاد هبوط المؤشر بعد اختراقه للدعم 80 جنيها لأسفل، وهو ما أدى لتحقيق مستهدفات هبوط 74 و72 جنيه، ويعتبر المستوى الأخير بالنسبة للسهم مهم للغاية، ومن المتوقع استقرار أعلاه، والتحرك بشكل عرضى. 

وأضاف جمال الدين، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتد خلال تداولات الأسبوع الماضى قبل الوصول إلى مستوى الدعم الهام 12950 نقطة، حيث تم تحقيق 13040 نقطة كأقل نقطه قبل الارتداد، والتحرك بشكل عرضى باتجاه مستويات منطقة المقاومة 13800 - 14000 نقطة مرورا بمستويات للمقاومة 13560 ثم 13675 نقطة، مشيرا إلى أنه بالرغم من بعض الضغوط السلبية على المؤشر خلال نهاية تداولات الأسبوع الماضى إلا أنه لا تزال تظهر إمكانية استقرار ومعاودة الصعود حيث تظهر بعض الأسهم القيادية إشارات جيده تعزز من فرص الصعود مثل أسهم المجموعة المالية هيرمس، جلوبال تيليكوم مع إمكانية استقرار سهم البنك التجارى الدولى ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، ويعتبر الوضع على الأجل المتوسط شراء انتقائى على أجزاء.


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