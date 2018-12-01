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محافظ كفر الشيخ يفتتح غدا مشروعات خدمية وتجليس "أسقف" دير القديسة دميانة

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:12 م
محافظ كفر الشيخ يفتتح غدا مشروعات خدمية وتجليس "أسقف" دير القديسة دميانة الدكتور اسماعيل طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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يفتتح الدكتور إسماعيل طه ، محافظ كفر الشيخ ، غداً الأحد عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز فوة تتضمن افتتاح وحدة بنك الدم بمستشفى فوة المركزى، ووحدة الغسيل الكلوى بمستشفى فوة المركزى، وافتتاح مدرسة الزوامل للتعليم الإبتدائى، وافتتاح طريق أبوطرطور قبريط، وطريق التصافى، وأبو دراز.

كما تشهد كنيسة مارجرجس بمدينة كفرالشيخ، مساء الغد ،حفل تجليس الأنبا ماركوس، اسقف كفرالشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة والبرارى.

كما يفتتح محافظ كفر الشيخ ،بعد غد الاثنين ،مقر مركز شباب برج مغيزل، ومقر مركز شباب الجزيرة الخضراء، ووضع حجر الأساس لملعب مركز شباب الجزيرة الخضراء، ووضع حجر الأساس لوحة توزيع كهرباء ابوخشبة بمطوبس، وافتتاح مدرسة المنار الابتدائية ببنى بكار، ومدرسة نجيه سلام الرسمية للغات.

 


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