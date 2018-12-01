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محافظ بنى سويف يعلن انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 194 مقر

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:55 م
محافظ بنى سويف يعلن انطلاق مبادرة 100 مليون صحة فى 194 مقر جانب من الحملة
بنى سويف :هانى فتحى
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أعلن المسشار هانى عبد الجابر، محافظ بنى سويف عن انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر والسمنة والضغط) تحت شعار "100 مليون صحة، حيث تنطلق اليوم السبت 1/12/2018،المرحلة الثانية من المبادرة، وتستمر حتى نهاية فبراير 2019 فى 11 محافظة من بينهم محافظة بنى سويف.

جاء ذلك خلال  زيارته "اليوم" لأحد مقرات الحملة بالمركز الطبى شرق النيل بمدينة بنى سويف، لمتابعة سير العمل بالمبادرة فى أول أيامها ، والاطمئنان على توافر كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة، مؤكدا على أن العمل يتم على فترتين مسائى وصباحى، حيث تبدأ الفترة الصباحية من 9 صباحا وحتى 3 مساءا، والثانية تبدأ من 3 حتى 9 مساء ، طوال فترة عمل المبادرة التى تستمر 3 شهور بداية من ديسمبر 2018 حتى نهاية فبراير 2019.

حيث أكد المحافظ على أن المواطن السويفى استقبل  (حملة 100 مليون صحة) بالفرحة الكبيرة ، معربين عن شكرهم  تقديرهم الكبير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإطلاقه لهذه المبادرة  ، والتى تعد استكمالا  لتجربة مصر فى القضاء على مرض فيروس سى ، والتى يرعاها السيد الرئيس ، حيث أشاد العالم بالتجربة، والتى تعتبر انجازا تاريخيا يضاف إلى رصيد الإنجازات الكبرى التى تمت خلال الخمس سنوات الماضية

كما لفت المحافظ إلى الاستعدادت المبكرة التى اتخذتها بنى سويف  لتنفيذ المبادرة الرئاسية من خلال إجراءات وترتيبات استباقية قبل بدء تنفيذ المبادرة التى تستهدف عمل المسح السكانى الشامل لفيروس سى والأمراض غير السارية لفحص  أكثر من  1.7 مليون مواطناً بالمحافظة ، حيث تم اتخاذ إجراءات وترتيبات استباقية قبل بدء تنفيذ المبادرة بالمحافظة بأكثر من شهرين  ، وتم توفير كافة المتطلبات والتجهيزات والأجهزة والأطقم الطبية لـ 194 نقطة تمركز ، والتى  تم تخصيصها لإجراء المسح الشامل على مستوى المحافظة ، بالإضافة إلى قيام المحافظة باعتماد مبلغ 470 ألف جنيه لشراء مستلزمات  مكافحة العدوى ، ودعم الوحدات الصحية بالقرى بخطوط تليفونات وانترنت.

وتم تجهيز 534 فريق لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة ، وتم تدريب عدد (590) مُدخل بيانات على مستوى المحافظة لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة ،وتم تدريب أعداد إحتياطية للتغطية عند العجز  ، وتم تشكيل لجنة مركزية بديوان عام المحافظة ،وتشكيل لجان فرعية بكل مركز ومدينة، لمتابعة تنفيذ المبادرة خلال مدة التنفيذ ، ويتم عرض التقارير على طوال اليوم ، كما تم توفير خطوط تليفون ساخنة بالتعاون مع مديرية الصحة للرد على المواطنين لتوجيههم لأقرب مقر لأجراء التحاليل.

كما أوضح المحافظ أن تنفيذ الحملة يشهد تنسيق كامل  بين الوحدات المحلية ومديريات الأوقاف الشباب والرياضة والتربية والتعليم  والكنيسة والمجلس القومى للمرأة  للتعريف والتوعية باهمية الحملة ، مناشدا المواطنين المشاركة فى الحملة للاطمئنان على صحتهم وصحة أسرهم وذويهم ،مؤكدا أن الدولة بجميع أجهزتها تهتم بصحة المواطن فى المقام الأول

وأشار المحافظ إلى  أنه  تم  رفع درجة الاستعداد القصوى فى كافة المراكز والمواقع الصحية الثابتة والمتحركة لتنفيذ المبادرة من خلال توفير كافة المتطلبات التى تتضمن أجهزة التحاليل الخاصة بفيروس سى ، وأجهزة لقياس الضغط والسكر والسمنة" لتنفيذ الحملة على أكمل وجه

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