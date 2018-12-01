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محافظ القليوبية يفتتح ملتقى التوظيف بالخصوص لتوفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:03 م
محافظ القليوبية يفتتح ملتقى التوظيف بالخصوص لتوفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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افتتح الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم السبت، ملتقى توظيف الشباب الذى ينظمه النائب حسن عمر حسنين عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص لإتاحة 5 آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات من كافة الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص بمشاركة 50 شركة من مختلف القطاعات.

 

وطالب المحافظ الشباب بضرورة تغيير فكره بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والاتجاه للحصول على الوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة وخارجها، مشيرا إلى أن الملتقى يشارك به عدد كبير من الشركات فى مختلف المجالات لإتاحة الفرص أمام جميع الشباب من كافة التخصصات لافتاً إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

 

وأثنى محافظ القليوبية على الملتقى خلال تجواله بين الشركات المشاركة التى تتنوع ما بين شركات فى مجال الأمن والحراسة والمطاعم والفنادق والشركات المتخصصة فى مجال الديكور والمحلات والسلاسل التجارية الكبرى ومصانع الأغذية ومنتجات الألبان وغيرها والتى تفتح مجالات العمل أمام الشباب بمرتبات تبدأ من 2000 جنيه كحد أدنى بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات ووجبات وسكن للمغتربين مطالبا الشركات بتوظيف نسبة ال 5% للمعاقين.

 

وأكد المحافظ على ضرورة التواصل مع الشباب والتأكد من استلامهم العمل بالفعل بالتنسيق مع الشركات المشاركة والسعى لعمل ملتقيات أخرى بمدن المحافظة مشيرا إلى أن المحافظة ستستمر فى التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة للشباب فى كافة التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها.


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