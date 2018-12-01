محافظ الغربية: القوافل الطبية المتنقلة تستهدف الكشف وتقديم العلاج للمواطنين

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على أهمية وتأثير القوافل الطبية والبيئية الشاملة التى تجوب قرى ونجوع المحافظة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة ونشر الوعى البيئى لدى المواطنين وكيفية الحفاظ على البيئة من الملوثات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفى هذا الصدد وتحت رعاية محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا تم اليوم السبت تنظيم قافلة طبية شاملة بمدرسة دكتور لطفى عمر بقرية الأنبوطين التابعة للوحدة المحلية لقرية إشناواى مركز السنطة.

شملت القافلة عيادة أسنان ومعمل للتحاليل بالإضافة إلى عيادة بيطرية لعلاج الحيوانات والطيور ، وفريق لمحو الأمية وخدمات بيئية وتوعوية للأهالى بالحفاظ على البيئة ومنع الملوثات التى تؤثر بالسلب على صحة المواطنين بالإضافة إلى قافلة لتوزيع مساعدات من التضامن الإجتماعى للأسر ذات الإحتياج .

يذكر أن القافلة الشاملة لاقت إقبالاً كبيراً من أهالى مركز ومدينة السنطة حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه القافلة 1440 حالة وطالبوا بالإستمرار فى تنفيذ هذه القوافل الشاملة التى تقدم خدماتها للمواطنين فى قراهم بالمجان .. تحت اشراف اللواء ممدوح هجرس رئيس مركز ومدينة السنطة والدكتور محمد غازى مسئول القوافل بجامعة طنطا.