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مباحث التموين تحرر 72 قضية فى حملة أمنية بالجيزة

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:14 ص
مباحث التموين تحرر 72 قضية فى حملة أمنية بالجيزة حملة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أعدت مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية أسفرت عن تحرير 72 قضية تموينية متنوعة بين عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإنتاج خبز ناقص الوزن.
 

كما أسفرت الحملة عن تحرير مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، وغلق في مواعيد العمل الرسمية،  بالإضافة إلى ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالاستيلاء على المال العام، وبحوزته 200 لتر بنزين 80 مدعم لبيعها بالسوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

 


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