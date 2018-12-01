ماكرون: ما يجرى فى باريس ليس له علاقة بالتعبير السلمى

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم السبت إن موجة العنف والتخريب التى شهدتها باريس اليوم السبت لا يمكن تبريرها بأى حال ولا علاقة لها بالتعبير السلمى عن الغضب المشروع.

وأضاف ماكرون فى مؤتمر صحفى فى بوينس أيرس حيث يحضر قمة مجموعة العشرين "لا يوجد سبب يبرر الهجوم على قوات الأمن ونهب المحال التجارية وإضرام النار فى المبانى العامة والخاصة وتهديد المارة والصحفيين وتشوية قوس النصر".

ورفض ماكرون تلقى أسئلة من الصحفيين بعد يوم من العنف فى باريس وقال إن الذين قاموا بأعمال العنف يسعون فقط لنشر الفوضى. وتابع أنه سيرأس اجتماعا لكبار الوزراء فور عودته لبلاده لبحث سبل مواجهة الموقف.