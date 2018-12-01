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لجنة الفيروسات الكبدية: 21 مليون مستفيد من مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:35 ص
لجنة الفيروسات الكبدية: 21 مليون مستفيد من مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس سى د. وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن عدد المواطنين المستفيدين من المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية يتجاوز الـ 21مليون مواطن والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

وقال رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية لليوم السابع، إن عدد الأماكن الثابتة للمسح الصحى للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية فى المرحلة الثانية يبلغ 1877 نقطة بينما النقاط المتحركة تبلغ 859 نقطة.

 

وأوضح دوس رئيس أن عدد الفرق المشاركة فى مبادرة 100مليون صحة 6486 فريق باجمالى 19 الف و485 فرد .

 

وأضاف الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة، أن الحملة تستهدف فى القاهرة الكشف على ما يقرب من 7.5 مليون مواطن .

 

 

 

 
 
 
 
 

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