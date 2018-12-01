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فيديو وصور.. السفير اليابانى يشارك طلاب مدرسة يابانية بالعبور تنظيف الفصل

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:58 م
فيديو وصور.. السفير اليابانى يشارك طلاب مدرسة يابانية بالعبور تنظيف الفصل
القليوبية إبراهيم سالم
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حرص ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة، على مساعدة تلاميذ المدرسة اليابانية بالعبور على تنظيف الفصل كأحد أساليب التعليم النشط وبث روح التعاون بين الأطفال، وخلق روح المسؤلية بهم منذ الصغر، حيث شجعهم على حب النظافة والغناء أثناء العمل لكسر الوقت والحب.

وأوضح سفير اليابان، أنه توجد العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا فى إطار التعاون بين اليابان ومصر التى تشمل مشروع المدارس المصرية اليابانية.

وحرص الأطفال بالمدرسة المصرية اليابانية بالعبور على القيام باستقبال حافل للوزير والسفير الياباني، حيث قدموا أغنية باللغة اليابانية على سبيل الترحيب بالسفير وزوجته.

وتفقد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكتورة سحر نصر وزير الاستثمار، والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والسفير اليابانى بالقاهرة، ماسيكى نوكي، اليوم السبت، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العبور، والتى بدأت عملها رسميا هذا العام، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وخالد جرامون مدير الإدارة التعليمية بالعبور.

وحرص الدكتور طارق شوقى وزير التعليم والتعليم الفنى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، على مجالسة الأطفال فى الفصول والاستماع لهم وعن يومهم الدراسى بالمدرسة.

وتتكون المدرسة من 22 فصلا دراسيا لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، وتقع المدرسة على مساحة 2000 متر وبها ملاعب على مساحة 1500 متر، وتم الانتهاء من إنشاء المدرسة وتسليمها من قِبل لجنة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وبلغت تكلفة المدرسة 30 مليون جنيه.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن العمل بدأ رسميا بالمدرسة، حيث تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الدراسة واستقبال الطلاب، مشيرا إلى أنه تم استلام كافة الكتب الخاصة بالمرحلتين الأولى والثانية من رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائية إلى جانب استقبال أولياء الأمور والأطفال منذ بداية الدراسة للتعرف على المدرسة.

التنظيف
 

 

مدرسة يابانية بالعبور (1)
 

 

مدرسة يابانية بالعبور (2)
 

 

مدرسة يابانية بالعبور (3)
 

 

مدرسة يابانية بالعبور (4)
 

 

مدرسة يابانية بالعبور (5)
 

 

مدرسة يابانية بالعبور (6)
 

 

مدرسة يابانية بالعبور (7)
 

 

مدرسة يابانية بالعبور (8)
 

 

مدرسة يابانية بالعبور (9)
 

 


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