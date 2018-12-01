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فيديو.. محافظ كفر الشيخ: إزالة 725 تعد بمساحة 202 فدان فى الحملات المشتركة

السبت، 01 ديسمبر 2018 08:57 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ: إزالة 725 تعد بمساحة 202 فدان فى الحملات المشتركة الدكتور اسماعيل طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أكد الدكتور أسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، أنه تمت إزالة 725 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 202 فدان وقيراطين، من بداية الحملة على مدار خمسة أيام بداية من يوم الاثنين 26 وحتى الأول من ديسمبر 2018 من أعمال الحلمة المشتركة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم اليوم إزالة 105 حالة على مساحة "90 فدان" بقرى الخاشعة، والشهابية، والربع، كما تم إزالة عدد 73 حالة بمساحة "10 فدان و16 قيراط " بمركز الرياض بقرى ام سن، الفيروز، العباسية، الحصفة، الضبعة، المجد 55.

https://youtu.be/w7HfZpnwM-w.

وأضاف المحافظ، أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية ، موجهاً بضرورة عدم تكرار هذه التعديات فى تلك المناطق، والوقوف بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التعدى على الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المخالفين والمعتدين على الرقعة الأرض الزراعية، التى هى حق الأجيال القادمة.

وقال المحافظ ، إنه يقد الشكر للواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفرالشيخ، والمهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعى، والقيادات الأمنية وضباط وأفراد الشرطة، وجميع المشاركين بحملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، لجهودهم المخلصة والوطنية فى الحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى إرثاُ لأبناء مصر المستقبل.

 يذكر أن الحملة كانت برئاسة اللواء خالد اسماعيل، مساعد مدير الأمن للأمن العام، المهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، المحاسب نصر الريس رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، وعدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفر الشيخ.

 

 


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