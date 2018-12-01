فريق طبى بمستشفى أسيوط الجامعى ينجح فى إنقاذ حياة مسن بإجراء قسطرة تداخلية

أسيوط - محمود عجمى

نجح فريق طبى بقسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة أسيوط، فى إنقاذ حياة مسن يبلغ من العمر 75 عاماً، كان يعانى من غرغرينا بأصابع القدمين ناتجة عن تمدد وقرحة نشطة بالشريان الأورطى، والتى تسببت فى جلطات متكررة بشرايين الطرفين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية .

وقال الدكتور عثمان محمود أحمد مدرس جراحة الأوعية، إن تلك الجراحة تعد الحالة الثالثة فى تقنية الدعامات المغطاة للشريان الأورطى عن طريق القسطرة التداخلية، والتى تنفرد بها مستشفيات أسيوط الجامعية على مستوى صعيد مصر، مشيراً أن ذلك يعد استكمالاً لمسيرة الإنجازات المتعاقبة لقسم جراحة الأوعية الدموية وحرصه الدائم على الارتقاء بجودة الخدمة الطبية والرعاية الصحية المقدمة .

وحول خطوات الجراحة، أضاف الدكتور عثمان إنه فور إجراء أشعه الدوبلكس للمريض على للشريان الحرقفى الأيسر والشريان الأورطى تبين وجود تمدد ووجود قرحه نشطة بالشريان مع تصلبات شديدة غير مستقرة وإنسداد بالدعامة السابقة، وكذلك تم إجراء أشعه مقطعية على الشريان الأورطى والطرفين بالصبغة والتى أكدت نفس النتائج، فكان القرار استخدام دعامات مغطاة للشريان الأورطى والشريان الحرقفى الأيمن وذلك نظراً لأن الوضع الصحى للمريض لا يسمح بإجراء تدخلات جراحية للشريان الأورطى ، ثم تم عمل زرع شريان من الطرف الأيمن للطرف الأيسر لصعوبة شق الدعامة السابقة، لاختلاف كبير فى المقاسات التى تم تركيبها للمريض فى وقت سابق .

ومن جانبه أضاف الدكتور هشام أبو العيون مدرس جراحة الأوعية، أن تلك الحالة ثالث حاله ايفار EVAR فى صعيد مصر وأول حالة يستخدم بها Aorto-uniiliac system والتى تمت بنجاح منقطع النظير ،وخرج المريض بنبض محسوس بالطرفين وغادر العناية بعد 24 ساعة فى صحة جيدة ودون حدوث اى مضاعفات ، مشيراً أن ذلك تم بفضل جهود الفريق الطبى للعملية والذى تكون من الدكتور محمد جمال مدرس مساعد جراحة الاوعية الدموية إلى جانب فريق التخدير بقياده الدكتور ايمن ممدوح الأستاذ بقسم التخدير والعناية المركزة ، وكذلك أطقم التمريض بالعمليات والعناية المركزة .