فرق حملة 100 مليون صحة تنتشر بقرى ومدن شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

انتشرت فرق حملة 100 مليون صحة بقرى ومدن شمال سيناء المختلفة التى خصصتها مديرية الصحة فى مدن ومناطق العريش وبئر العبد والحسنة ونخل ورفح والشيخ زويد.

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، ان الحملة فى ساعاتها الأولى شهدت إقبال شديد من الاهالى فى كافة المدن.

أضاف ان فرق المتابعة رصدت زحام فى كافة مقرات استقبال المستفيدين والنقاط الثابتة والمتحركة، وقام رؤساء المدن بمتابعة سير الحملة فى الوحدات الصحية ومراكز الشباب، كما استقبلت نقاط حملة مليون صحة طلبة الجامعات فى مقراتها بجامعة العريش وجامعة سيناء.

أوضح بيان صحة شمال سيناء ان المواطنين المستهدفين بالحملة يبلغ نحو 254 ألفًا و697 مواطنًا، بينهم 113 ألفًا و364 مواطنًا بمركز العريش، و58 ألفًا و433 مواطنًا بمركز بئر العبد، و31 ألفًا و115 مواطنًا بالشيخ زويد، و35 ألفًا و117 مواطنًا برفح، و13 ألفا و235 مواطنًا بالحسنة، و3 آلاف و415 مواطنًا بنخل، مع وجود 80 فريقًا طبيًا على مستوى المحافظة، موزعة بواقع 30 فريقًا فى العريش، و29 فريقًا فى بئر العبد، و8 فرق فى الشيخ زويد، و4 فرق فى رفح، و5 فرق فى الحسنة، و4 فرق فى نخل.