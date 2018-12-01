غرفة عمليات "100مليون صحة" تكشف توافد المواطنين بكثافة فى الـ11 محافظة

كتب وليد عبد السلام - تصوير عمرو مصطفى

أفادت المؤشرات المبدئية لغرفة عمليات مبادرة 100 مليون صحة، وجود إقبال كبير من المواطنين على فحص فيروس سى والأمراض غير المعدية فى جميع محافظات المرحلة الثانية، والتى يبلغ عددها 11محافظة.

وأكد الدكتور هانى راشد، مدير معهد ناصر، لـ"اليوم السابع"، أن العيادات ونقاط المسح فى المعهد فتحت أبوابها أمام المواطنين منذ الساعات الأولى من الصباح ومستمرة حتى ساعات متأخرة من مساء اليوم لتوفير الخدمة للمواطنين.

وأوضح أن كافة إجراءات الكشف والتحليل لا تتخطى الـ 10 دقائق، وتابع: "لا يوجد أى زحام وذلك بفضل التنظيم الجيد وهناك تعاون كبير من جانب المواطنين"، مشيرا إلى أن جميع الكواشف متوفرة، وهناك فريق يقوم بتوجية المواطنين سريعا للحصول على الخدمة بكل سهولة.

يشار الى أن المرحلة الثانية بدأت من اليوم ومستمرة حتى 28 فبراير 2019، وتشمل محافظات: "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفرالشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".















































































































