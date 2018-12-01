غرفة التطوير العقارى: المواطن يلق من إعادة بيع الوحدة السكنية بدون ربح

أسماء أمين

قال طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، إن أسعار مواد البناء ارتفعت بعد تحرير سعر الصرف، ما نتج عنه ارتفاع التكلفة وارتفاع الأسعار مباشرة، ما نتج عنها انخفاض حركة البيع.

وأوضح "شكرى" خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الاقتصادى أن بعض المستثمرين اتجهت إلى زيادة سنوات التقسيط لمدة تتراوح من 9 إلى 10 سنوات حتى يعيد ضخ أمواله من جديد في السوق، مؤكدا أنه كلما زادت الفترة الزمنية للأقساط، كلما ارتفع سعر بيع العقار.

وأكد أن المواطن أصبح قلقا من إعادة بيع الوحدة السكنية، وعدم الربح منها في ظل الارتفاع المتزايد للعقارات، مشيرا إلى أن هذه المرحلة الانتقالية التي نمر بها تتطلب التوسع و التطور والاستثمار بأشكال مختلفة.