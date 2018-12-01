ضبط 3 لصوص بالبحر الأحمر ارتكبوا 3 وقائع سرقة

تمكنت مديرية أمن البحرالأحمر من ضبط شخصين بالبحر الأحمر لقيامهما بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال السرقة، واعترفا بارتكاب 3 وقائع.

و عقب تحريات مُسبقة و تقنين الإجراءات، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة ( بالبحر الأحمر ) من ضبط " محمد ر. ح - سبق إتهامه فى 10 قضايا " مخدرات ، سرقة " و" محمد ع. م - مقيم ان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة .. ل إ رتكابهما ( 3 ) وقائع سرقة "موتور رفع مياه" .