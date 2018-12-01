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السبت، 01 ديسمبر 2018 03:01 م
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ضبط 3 لصوص بالبحر الأحمر ارتكبوا 3 وقائع سرقة

السبت، 01 ديسمبر 2018 03:01 م
ضبط 3 لصوص بالبحر الأحمر ارتكبوا 3 وقائع سرقة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ودينا الحسيني
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تمكنت مديرية أمن البحرالأحمر من ضبط شخصين بالبحر الأحمر لقيامهما بممارسة نشاطا إجراميا فى مجال السرقة، واعترفا بارتكاب 3 وقائع.

وعقب تحريات مُسبقة وتقنين الإجراءات، تمكن وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة (بالبحر الأحمر من ضبط "محمد ر. حسبق إتهامه فى 10 قضايا "مخدرات ، سرقة" و"محمد ع. ممقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة.. لإرتكابهما  (3) وقائع سرقة "موتور رفع مياه".
 
واعترف المتهم بوقائع السرقة عن طريق قص المواسير، تم ضبط المسروقات بإرشادهما والأدوات المستخدمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 

 
 
 

 


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