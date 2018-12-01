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ضبط 3 عاطلين بكمية من الأسلحة النارية والذخائر بالقليوبية

السبت، 01 ديسمبر 2018 01:29 م
ضبط 3 عاطلين بكمية من الأسلحة النارية والذخائر بالقليوبية أسلحة- أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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شنت مباحث القليوبية حملة أمنية مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر، وتم ضبط ثلاثة متهمين بكمية من الأسلحة النارية وتم التحفظ عليها وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى ضباط وحده مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة إخطار بقيام ضباط مباحث المديرية بحملة امنية لضبط حائزى الأسلحة النارية حيث تم ضبط المدعو "ع.ع"، 42 سنه عاطل، مقيم بشبرا الخيمة، وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدلة عيار 9 مم وعدد 2  طلقة من ذات العيار وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس.

كما تم ضبط " أ. م .س  " 23  سنه عاطل ومقيم بكفر شكر، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى  جنحه مخدرات، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد  2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و" ر. ع. م"   38 سنه، عاطل ومقيم قليوب البلد دائرة القسم،وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وكمية  من مخدر الحشيش تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 105 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للإتصال بعملائه، وتولت النيابة التحقيق.


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