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ضبط 1011 هارب من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 1918مخالفة مرورية بالبحيرة

السبت، 01 ديسمبر 2018 11:38 ص
ضبط 1011 هارب من تنفيذ أحكام قضائية وتحرير 1918مخالفة مرورية بالبحيرة مديرية أمن البحيرة
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى، مدير الأمن، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية والعميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور عن ضبط  1011 متهمًا هاربًا.

كما تم تحرير 1918 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة  4680 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

وفى مجال الـقـضايا التموينية تم ضبط  يحيى .ج.ا. 38 سنة صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن مدينة المحمودية لقيامه بتجميع أسمدة زراعيه مدعمه خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعى وضُبط بحوزته كمية 400 كيلو أسمده زراعيه مدعمه، وضبط أسامه .ع.ف. 42 سنة صاحب مخبز سياحى  بدون ترخيص كائن بمدينة أبوالمطامير  لقيامه بإدارة مخبز سياحى بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة .


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