ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير صالحة بالخانكة

القليوبية -نيفين طه

نجحت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مصنع مستحضرات تجميل غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط صاحب مصنع مستحضرات تجميل بالخانكة "بدون ترخيص" لتصنيع منتجات باستخدام مواد كيماوية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، واستخدام علامات تجارية لكبرى الشركات، وتم ضبط كمية كبيرة من المنتجات والمواد الخام والمعدات والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.