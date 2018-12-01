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صور.. 3 مواقع لإجراء المسح الطبى لفيرس سى داخل مستشفى الغردقة العام

السبت، 01 ديسمبر 2018 10:41 ص
صور.. 3 مواقع لإجراء المسح الطبى لفيرس سى داخل مستشفى الغردقة العام جانب من الحملة
البحر الأحمر - عماد عرفة
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حددت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، 3 مواقع داخل مستشفى الغردقة العام لإجراء المسح الطبى لفيرس سى ضمن مبادرة 100 مليون صحة

يذكر أن محافظة البحر الأحمر من ضمن محافظات المرحلة الثانية فى مبادرة 100 مليون صحة، حيث إن المستهدف لإجراء المسح الطبى لفيرس سى فى المحافظة 281 ألف 123 مواطن، بينهم فى مدينة غارب 30057، والغردقة 155320، وسفاجا 39990، ومرسى علم 7643، والشلاتين 9373، وحلايب 3383، بـ21 موقع لإجراء الكشف على المواطنين خلال المبادرة بجميع مدن المحافظة، بينهم 12 موقع فى الغردقة، و4 مواقع سفاجا تضم 12 فرقة، و3 مواقع بالقصير و11 فرقة عمل، و2 غارب و9 فرق، وموقعين فى الشلاتين وحلايب و7 فرق، بإجمالى 90 فرقة طبية على مستوى المحافظة.

أجراء المسح الطبى على المواطنين بالبحر الأحمر ضمن مبادرة 100 مليون صحة (1)
 

 

أجراء المسح الطبى على المواطنين بالبحر الأحمر ضمن مبادرة 100 مليون صحة (2)
 

 

أجراء المسح الطبى على المواطنين بالبحر الأحمر ضمن مبادرة 100 مليون صحة (3)
 

 


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