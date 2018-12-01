صور.. وزير الرياضة يتفقد استاد المنيا ويفتتح 3 ملاعب بمراكز الشباب

كتب- فريق المحافظات

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، إن الوزارة تهتم بمراكز الشباب بشكل كبير، لما لها من دور تنموى وتطويري، جاء ذلك خلال الزيارة التى أجراها الوزير للمنيا اليوم، وكان فى استقباله اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، ومحمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب، وعدد كبير من نواب البرلمان ، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الرياضية بثلاثة مراكز وهى المنيا وابوقرقاص وملوي.

شدد الوزير على مراعاة تركيب نجيل صناعى بدلا من الطبيعى خلال إنشاء الملاعب الجديدة لأنها أكثر تحملا وكفاءة فى الاستخدام، منوها إلى أن الوزارة تتبنى استراتيجية تهدف إلى الاهتمام بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز خدمة مجتمع، وأكد حرصه على تشجيع الابتكار فى مجال التطبيقات الإلكترونية التى تخدم مجال الرياضة وتشجيع الشباب من خلال مسابقات رعاية الموهوبين فى هذه المجالات.

استمع الوزير الى شرح تفصيلى من الشركة المنفذة لأعمال انشاء استاد المنيا الرياضى والذى سيضم الملعب الرئيسى ،حمام سباحة اولمبى ، حمام تدريب ومجمع صالات و4 ملاعب اسكواش وصالات نذال وكذلك 4 ملاعب منها 3 نجيل صناعى وملعب رابع اكليرك وملعب تنس واخر للسلة وملعب كرة طائرة ونادى اجتماعى ، وسينتهى العمل من البنية الاساسية والاساسات خلال 14 شهرا.

وافتتح الوزير ملعب مركز شباب المدينة "أ" ،وتضمنت الأعمال "تنجيل وانارة وسور خارجى " كما شاهد الوزير والمحافظ عدد من العروض الفنية والرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة من مراكز الشباب.

من جانبه أشاد محافظ المنيا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة والمديرية فى دعم كافة الأنشطة والمهارات الرياضية والتنموية بمراكز الشباب على مستوى المحافظة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالنشء والشباب وتفعيل مشاركتهم فى كافة المجالات كواحدة من أهم قضايا التنمية والتحديث، لاسيما أن النشء والشباب تمثل الشريحة الغالبة فى المجتمع الأمر الذى يسهم فى تنمية قدراتهم لتحقيق النهضة الشاملة التى نأملها جميعا.

وقال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب بالمنيا، إن متسابقوا مراكز شباب بالمحافظة حصلوا على مراكز متقدمة فى العديد من المنافسات منها المركز الأول لفريق مركز شباب المدينة "أ" فى منافسات العزف الجماعي، وفى مجال الأشغال الفنية فازت بالمركز الأول المتسابقة دينا حسام مركز شباب المدينة (أ)، وفى مجال الغناء الفردى فاز بالمركز الثانى مينا سعد من مركز شباب أبوقرقاص البلد، وفى مجال الفنون التشكيلية "التصوير الزيتى والرسم" فازت بالمركز الثانى المتسابقة أنستيمون مركز شباب المدينة (أ)، وفى مجال الغناء الجماعى فاز بالمركز الثالث فريق مركز شباب المدينة (أ) وفى مجال القصة القصيرة فاز بالمركز الثالث إبراهيم محمد من مركز شباب ناصر ملوي.

ويواصل الوزير خلال زيارته للمحافظة افتتاح عدة مشروعات رياضية بمراكز المنيا، حيث سيفتتح الوزير والمحافظ حمام سباحة بنادى أبو قرقاص بتكلفة تصل الى 4.5 مليون جنيه ويضم مبنى ادارى وحمام سباحة وروف ، كما يفتتحان ملعب بمركز شباب سفاى بمركز ابوقرقاص من تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع وملعب وحمام سباحة بمركز شباب ناصر بمركز ملوى بتكلفة 12,5 مليون جنيه ويضم مبنى ادارى وملعب منجل .

كما سيلتقى الوزير بعدد من شباب محافظة المنيا على مسرح المحافظة وعدد كبير من أعضاء مجلس النوب عن المحافظة.

وزير الرياضة يتفقد استاد المنيا ويفتتح 3 ملاعب



وزير الرياضة يتفقد استاد المنيا ويفتتح 3 ملاعب



وزير الرياضة يتفقد استاد المنيا ويفتتح 3 ملاعب



وزير الرياضة يتفقد استاد المنيا ويفتتح 3 ملاعب