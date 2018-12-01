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صور.. قوات الانتشار السريع بمرور الجيزة تبدأ أولى جولاتها من المهندسين

السبت، 01 ديسمبر 2018 02:29 م
صور.. قوات الانتشار السريع بمرور الجيزة تبدأ أولى جولاتها من المهندسين انتشار قوات الانتشار السريع بشوارع المهندسين
كتب عبد الرحمن سيد
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استحدثت الإدارة العامة لمرور الجيزة، قسم مرور الانتشار السريع بالإدارة، حيث تم انتقاء مجموعة من الضباط والأفراد المميزين للعمل فى هذا القسم الذى يضطلع بتحقيق السيولة المرورية، والإنضباط المرورى على الطرق والمحاور الرئيسية والميادين والتعامل الفورى مع ما قد يحدث من كثافات مرورية خلال أوقات الذروة.

 

كما تم تزويد عدد كبير من الدراجات البخارية داخل القسم لمتابعة حركة السيارات على مدار اليوم بالكامل، وانتقال الخدمات الى اﻷماكن اﻷكثر زحاما لفك اى كثافات و كذلك اﻷمر للتدخل الفورى فى كل ما يتعلق بحفظ الأمن العام و تحقيق سلامة المواطنين.

 

وتفقدت قوات الانتشار السريع، فى أولى جولاتهم شوارع محى الدين أبو العز و التحرير و شارع الثورة و البطل أحمد عبد العزيز و شارع جامعة الدول العربية و مناطق الدقى والمهندسين لمتابعة حركة السيارات بالكامل.

 

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انتشار قوات التدخل السريع
 
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قوات التدخل السريع تنتشر فى شوارع المهندسين
 
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الدراجات البخارية من قوات الانتشار السريع فى أول ظهور لها


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